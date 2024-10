Festival della Mitologia a Villa Arconati, una domenica tra i miti dell’amicizia e dell’amore (Di martedì 15 ottobre 2024) Bollate (Milano), 15 ottobre 2024 – - Ultimo appuntamento domenica 20 ottobre a Villa Arconati di Bollate con la prima edizione del "Festival della Mitologia". L’atteso ospite di domenica alle ore 11.00 nella Sala Museo della Villa è il filosofo e scrittore Marcello Veneziani che in dialogo con Massimiliano Finazzer Flory affronterà il tema "I miti e l’Amore". "Felicità è vedere gli Dei, beatitudine è vedere il mondo con gli occhi degli Dei", da questa premessa il curatore artistico del Festival il regista e attore Finazzer Flory introduce il relatore e insieme tratteranno i miti dell’amicizia e i miti dell’amore necessari come forza che muove il mondo. Ilgiorno.it - Festival della Mitologia a Villa Arconati, una domenica tra i miti dell’amicizia e dell’amore Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Bollate (Milano), 15 ottobre 2024 – - Ultimo appuntamento20 ottobre adi Bollate con la prima edizione del "". L’atteso ospite dialle ore 11.00 nella Sala Museoè il filosofo e scrittore Marcello Veneziani che in dialogo con Massimiliano Finazzer Flory affronterà il tema "Ie l’Amore". "Felicità è vedere gli Dei, beatitudine è vedere il mondo con gli occhi degli Dei", da questa premessa il curatore artistico delil regista e attore Finazzer Flory introduce il relatore e insieme tratteranno ie inecessari come forza che muove il mondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neapolis Marathon torna in città. Fino a domenica 13 il Villaggio Expo - La kermesse Una kermesse molto attesa, per la quale la […] L'articolo Neapolis Marathon torna in città. Neapolis Marathon torna in città. . Il Villaggio Expo Marathon allestito in piazza del Plebiscito Fervono i preparati in piazza del Plebiscito, cuore pulsante anche della quarta edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara internazionale sulla distanza dei classici 42,195 ... (Espressonapoletano.it)

Aston Villa-Manchester United (domenica 06 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Dopo l’umiliante 0-3 contro il Tottenham a Old Trafford il Manchester United è tornato con un 3-3 dal “do Dragão” nel quale ha sprecato un doppio vantaggio per essere sorpassato e infine cogliere un punto grazie a un gol di Harry Maguire nei minuti di recupero. Il colpo di testa del centrale inglese sugli sviluppi […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Aston Villa-Manchester United (domenica 06 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Dopo l’umiliante 0-3 contro il Tottenham a Old Trafford il Manchester United è tornato con un 3-3 dal “do Dragão” nel quale ha sprecato un doppio vantaggio per essere sorpassato e infine cogliere un punto grazie a un gol di Harry Maguire nei minuti di recupero. Il colpo di testa del centrale inglese sugli sviluppi […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)