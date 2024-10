Olivia Testa sposa a Venezia. E il papà acquisito Fiorello si scatena al karaoke (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una giornata di pura magia quella di sabato 12 ottobre a Venezia, che ha visto Olivia Testa promettere amore eterno ad Ansperto Radice Fossati Confalonieri in un matrimonio che ha unito eleganza e sentimenti profondi. La sposa, figlia di Susanna Biondo e Edoardo Testa, è stata accompagnata all’altare da due papà: lo showman Fiorello, compagno della madre da anni, e il padre biologico. Un momento toccante che ha emozionato tutti i presenti. Iodonna.it - Olivia Testa sposa a Venezia. E il papà acquisito Fiorello si scatena al karaoke Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una giornata di pura magia quella di sabato 12 ottobre a, che ha vistopromettere amore eterno ad Ansperto Radice Fossati Confalonieri in un matrimonio che ha unito eleganza e sentimenti profondi. La, figlia di Susanna Biondo e Edoardo, è stata accompagnata all’altare da due: lo showman, compagno della madre da anni, e il padre biologico. Un momento toccante che ha emozionato tutti i presenti.

La commozione di Fiorello per le nozze della figlia acquisita Olivia Testa - Quando, scherzando, [Olivia] mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante”. Fiorello si è esibito sulle note de Il mondo, fornendo la cornice canora anche durante il taglio della torta con Non sarà un’avventura. . . Olivia Testa aveva appena 3 anni quando lui iniziò la relazione con la madre, e ne ha sempre parlato come se fosse un’altra figlia ... (News.robadadonne.it)

Chi è Olivia Testa : età - papà biologico - Fiorello - lavoro - marito - Instagram - Non sappiamo quale sia il profilo Instagram di Oliva, invece quello di suo marito è: @ansperto_. Non fa, però, parte del mondo dello spettacolo, da cui ha sempre mantenuto le distanze. Poco importa alla ragazza e al noto showman della televisione italiana. La coppia è molto riservata. Il celebre showman ha sempre definito Olivia una sua figlia, in quanto il loro legame è sempre stato molto ... (Latuafonte.com)

Olivia Testa e il matrimonio a Venezia accompagnata da papà Fiorello e papà Edoardo - Olivia Testa si è sposata con Ansperto Radice Fossati Confalonieri in una cerimonia con la sua famiglia allargata: la mamma Susanna Biondo, il padre biologico Edoardo Testa e il padre acquisito Fiorello, prima compagno e poi marito della madre da 28 anni. (Vanityfair.it)