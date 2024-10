Medicina, Nicola Montano nuovo presidente internisti Simi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Cambio al vertice della Simi, Società italiana di Medicina interna. Nicola Montano è il nuovo presidente della società scientifica, la più antica d'Italia, fondata nel 1887. Ordinario di Medicina interna al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell'univ Ilgiornaleditalia.it - Medicina, Nicola Montano nuovo presidente internisti Simi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Cambio al vertice della, Società italiana diinterna.è ildella società scientifica, la più antica d'Italia, fondata nel 1887. Ordinario diinterna al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell'univ

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medicina - Nicola Montano nuovo presidente internisti Simi - . Ordinario di Medicina interna al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell'università Statale di Milano, ospedale Maggiore Policlinico, Montano è stato eletto durante il 125esimo Congresso […] The post Medicina, Nicola Montano nuovo presidente internisti Simi appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Medicina - Nicola Montano nuovo presidente internisti Simi - Cambio al vertice della Simi, Società italiana di medicina interna. Ordinario di Medicina interna al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell'università Statale di Milano, ospedale Maggiore Policlinico, Montano è stato eletto durante il 125esimo Congresso nazionale Simi […]. Nicola Montano è il nuovo presidente della società scientifica, la più antica d'Italia, fondata nel 1887. (Sbircialanotizia.it)

Nicola Montano è il nuovo presidente della Società Italiana di Medicina Interna - Durante il discorso di nomina il professor Nicola Montano ha sottolineato come l’internista svolga un ruolo chiave nel percorso del paziente ospedaliero ed ambulatoriale, non ancora riconosciuto in termini di intensità di cura e come si impegnerà nel triennio della sua presidenza, anche insieme alle altre società internistiche (Fadoi), per ottenere questo riconoscimento. (Ildenaro.it)