La ripartenza vincente della Pro Recco Una cosa del genere vent’anni fa non sarebbe mai stata possibile

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “è famosa anche per la pallanuoto, vero?”, si domanda una turista con l’accento romano in un chioschetto che vende la focaccia sul lungomare. Eppure la storiaPro, fatta di 36 scudetti, 11 Champions League, 17 Coppe Italia e svariati altri trofei, ha rischiato di interrompersi, o quantomeno di ridimensionarsi fortemente, la scorsa estate, per la precisione il 5 luglio, quando Gabriele Volpi, imprenditore con interessi nel petrolio, ha annunciato a sorpresa il proprio disimpegno dalla società dopo 19 anni.