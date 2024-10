Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino lascia tutti senza parole (VIDEO) (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Affari Tuoi”, l’annuncio di Stefano De Martino: grande sorpresa durante la puntata del 13 ottobre 2024. l’annuncio di Stefano De Martino ha colto di sorpresa i concorrenti e il pubblico. Con la sua solita ironia, il conduttore ha scherzato sulle “problematiche” economiche del programma, affermando: “Non abbiamo più un euro”. Una battuta che ha subito fatto il giro dei social, in un’edizione che si sta rivelando particolarmente fortunata per i concorrenti, al punto da svuotare – ironicamente – le casse della Rai. Una puntata ricca di tensione e colpi di scena La puntata, la trentacinquesima di questa stagione, ha visto protagonista Fabiana, una concorrente campana che, insieme al marito Raffaele, ha portato sul palco entusiasmo e complicità. Fabiana ha scelto il pacco numero 4, dando il via a una partita avvincente. Urbanpost.it - Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino lascia tutti senza parole (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “”,diDe: grande sorpresa durante la puntata del 13 ottobre 2024.diDeha colto di sorpresa i concorrenti e il pubblico. Con la sua solita ironia, il conduttore ha scherzato sulle “problematiche” economiche del programma, affermando: “Non abbiamo più un euro”. Una battuta che ha subito fatto il giro dei social, in un’edizione che si sta rivelando particolarmente fortunata per i concorrenti, al punto da svuotare – ironicamente – le casse della Rai. Una puntata ricca di tensione e colpi di scena La puntata, la trentacinquesima di questa stagione, ha visto protagonista Fabiana, una concorrente campana che, insieme al marito Raffaele, ha portato sul palco entusiasmo e complicità. Fabiana ha scelto il pacco numero 4, dando il via a una partita avvincente.

“Con tutti i soldi vinti…”. Affari Tuoi - l’annuncio di Stefano : concorrenti e pubblico senza parole - 000 euro. Fabiana ha scelto il pacco numero 4, dando inizio a una partita che si è rivelata avvincente. Lui dorme e Shaila si infila nel suo letto: l’altro costretto a fuggire L'articolo “Con tutti i soldi vinti…”. >> “Voglio dire una cosa su mio padre”. Affari Tuoi, Stefano De Martino lo confessa nella puntata del 13 ottobre 2024. (Caffeinamagazine.it)

“Perché Affari tuoi si ferma”. L’annuncio di Stefano De Martino : la decisione della Rai - Non potremo vedere all’opera il conduttore e i protagonisti della trasmissione, che lasceranno spazio ad altro. Lo stesso De Martino aveva dichiarato nell’appuntamento del 9 ottobre: “Domani gioca la Nazionale, perciò noi torniamo venerdì con Affari tuoi”. C’è una notizia importante su Affari tuoi. (Caffeinamagazine.it)

