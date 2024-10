Equitazione, l’Irlanda vince nella Nations Cup di Boekelo. Italia lontana, ma fra le prime nella generale (Di domenica 13 ottobre 2024) La Nations Cup di completo per la stagione 2024 si è ufficialmente conclusa, con l’ultima tappa a Boekelo che è andata in archivio da pochi minuti, dopo la prova di salto ostacoli. Per l’Italia, quella nei Paesi Bassi, è stato un fine settimana complicato, che ha visto gli azzurri chiudere complessivamente all’undicesimo posto a quota 1131,9 punti, con le eliminazioni e i ritiri di ieri nella prova di Cross Country di Pietro Majolino (montante Fearendile de Meara) e Paolo Torlonia (con Zinny) che sono costati carissimi, a una squadra che ha visto le prove discrete di Giovanni Ugolotti (in sella a Cloud K) e Daniele Bizzarro (su Stormhill Riot). A vincere sul suolo olandese è stata l’Irlanda che ha chiuso a 102,6 punti di penalità anticipando gli Stati Uniti, secondi a 116,1 punti, e la Germania, terza a 131,9 punti di penalità. Oasport.it - Equitazione, l’Irlanda vince nella Nations Cup di Boekelo. Italia lontana, ma fra le prime nella generale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) LaCup di completo per la stagione 2024 si è ufficialmente conclusa, con l’ultima tappa ache è andata in archivio da pochi minuti, dopo la prova di salto ostacoli. Per l’, quella nei Paesi Bassi, è stato un fine settimana complicato, che ha visto gli azzurri chiudere complessivamente all’undicesimo posto a quota 1131,9 punti, con le eliminazioni e i ritiri di ieriprova di Cross Country di Pietro Majolino (montante Fearendile de Meara) e Paolo Torlonia (con Zinny) che sono costati carissimi, a una squadra che ha visto le prove discrete di Giovanni Ugolotti (in sella a Cloud K) e Daniele Bizzarro (su Stormhill Riot). Are sul suolo olandese è statache ha chiuso a 102,6 punti di penalità anticipando gli Stati Uniti, secondi a 116,1 punti, e la Germania, terza a 131,9 punti di penalità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Equitazione - Irlanda al comando dopo il cross country nella Nations Cup di Boekelo. Italia nelle retrovie - Daniele Bizzarro (su Stormhill Riot) e Giovanni Ugolotti (su Cloud K), fanno segnare rispettivamente uno score di 55,3 e 60,6 penalità, mentre Pietro Majolino (su Fearendile de Meara) e Paolo Torlonia (su Zilly) non attraversano un percorso positivo finendo con un ritiro e un’eliminazione: totale 1000 punti a testa, con uno dei due scartati. (Oasport.it)

Bosnia-Erzegovina – Germania 1-2 : la doppietta dell’Undav assicura la seconda vittoria nella Nations League - Undav pensava di aver realizzato la sua tripletta al 58? solo per escludere il gol per fuorigioco prima che Dzeko dimezzasse il deficit per la squadra di Sergej Barbarez di testa su corner di Benjamin Tahriovic a 20 minuti dalla fine. Breaking: Deniz Undav ha segnato due gol nell’arco di sei minuti del primo tempo mentre la Germania resisteva alla vittoria per 2-1 contro la ... (Justcalcio.com)

Equitazione - Italia ultima dopo il dressage nella tappa di Nations Cup a Boekelo - Ecco come sono andate le cose nella prova di dressage. A comandare la classifica per nazioni c’è la Germania, prima con 76,2 penalità, davanti alla Gran Bretagna, seconda a 80,4 penalità, e alla Francia, terza al momento con 87,8 punti negativi. . Il percorso dell’Italia nell’ultima tappa della Nations Cup di completo, in ambito equestre, non parte bene a Boekelo, in Olanda, dove la squadra ... (Oasport.it)