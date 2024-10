Anziani, cambio casa sempre più diffuso nell’età della pensione: gli immobili richiesti (Di domenica 13 ottobre 2024) Il fenomeno è crescente: fra gli Anziani italiani è sempre più diffusa la decisione di cambiare casa. Nel 2023, ogni 1.000 acquisti di prime case, 87 sono stati effettuati da persone over 65 come evidenziano le statistiche notarili. Le compravendite avvengono principalmente in contanti, a causa delle difficoltà che i cittadini senior incontrano nell’ottenere mutui per via dell’età avanzata. Le motivazioni In genere, i pensionati acquistano case più piccole dal momento che i figli si sono trasferiti da tempo a vivere per conto proprio. Sulla scelta, in determinate occasioni, può pesare anche il peggioramento delle condizioni economiche magari causate dalla scomparsa del partner. Ma i senior cercano anche case più comode, senza barriere architettoniche o più vicine alle dimore dei figli. Quifinanza.it - Anziani, cambio casa sempre più diffuso nell’età della pensione: gli immobili richiesti Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il fenomeno è crescente: fra gliitaliani èpiù diffusa la decisione di cambiare. Nel 2023, ogni 1.000 acquisti di prime case, 87 sono stati effettuati da persone over 65 come evidenziano le statistiche notarili. Le compravendite avvengono principalmente in contanti, a causa delle difficoltà che i cittadini senior incontrano nell’ottenere mutui per via dell’età avanzata. Le motivazioni In genere, i pensionati acquistano case più piccole dal momento che i figli si sono trasferiti da tempo a vivere per conto proprio. Sulla scelta, in determinate occasioni, può pesare anche il peggioramento delle condizioni economiche magari causate dalla scomparsa del partner. Ma i senior cercano anche case più comode, senza barriere architettoniche o più vicine alle dimore dei figli.

