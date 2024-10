Serbia-Svizzera oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Nations League 2024/2025 (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue la UEFA Nations League 2024/2025 con le gare della terza giornata. Nel gruppo 4 la Serbia sfida la Svizzera, in una gara tra due formazioni che hanno cominciato male la nuova edizione: per i balcanici infatti dopo il pareggio con la Spagna è arrivata la sconfitta contro la Danimarca, mentre per gli elvetici due sconfitte in due uscite. Tempo per rialzarsi c’è, ma i tre punti sono fondamentali. L’appuntamento è alle ore 20.45 di oggi, sabato 12 ottobre. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di Nations League. Il match sarà invece visibile gratuitamente in streaming, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa. Serbia-Svizzera oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Nations League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue la UEFAcon le gare della terza giornata. Nel gruppo 4 lasfida la, in una gara tra due formazioni che hanno cominciato male la nuova edizione: per i balcanici infatti dopo il pareggio con la Spagna è arrivata la sconfitta contro la Danimarca, mentre per gli elvetici due sconfitte in due uscite. Tempo per rialzarsi c’è, ma i tre punti sono fondamentali. L’appuntamento è alle ore 20.45 di, sabato 12 ottobre. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di. Il match sarà invece visibile gratuitamente in, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa.in tv:SportFace.

