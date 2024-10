Rugby Femminile, l’Italia vince con il Sudafrica e stacca il pass per i Mondiali (Di sabato 12 ottobre 2024) E’ una splendida Italia quella che chiude con due vittorie su tre incontri le Qualificazioni per il Mondiale di Rugby Femminile del prossimo anno. Le Azzurre hanno vinto con il Sudafrica per 23-19, in una partita molto combattuta e concentrata soprattutto in difesa. Le ragazze di Coach Ranieri sono andate in rimonta due volte. Lo hanno fatto nel primo tempo, in risposta alla meta avversaria di Latsha, con doppietta di Turani e la marcatura di Sillari. Nel secondo tempo hanno proseguito la striscia positiva con i piazzati di Rigoni, dopo che le Sudafricane avevano segnato con Hele e Malinga. Nella stessa ripresa l’Italia ha saputo soffrire e stringere i denti. Hanno poi fatto valere competenza e qualità. Il racconto della partita e il tabellino – Fonte fedeRugby. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E’ una splendida Italia quella che chiude con due vittorie su tre incontri le Qualificazioni per il Mondiale didel prossimo anno. Le Azzurre hanno vinto con ilper 23-19, in una partita molto combattuta e concentrata soprattutto in difesa. Le ragazze di Coach Ranieri sono andate in rimonta due volte. Lo hanno fatto nel primo tempo, in risposta alla meta avversaria di Latsha, con doppietta di Turani e la marcatura di Sillari. Nel secondo tempo hanno proseguito la striscia positiva con i piazzati di Rigoni, dopo che lene avevano segnato con Hele e Malinga. Nella stessa ripresaha saputo soffrire e stringere i denti. Hanno poi fatto valere competenza e qualità. Il racconto della partita e il tabellino – Fonte fede

