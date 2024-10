Parte distribuzione delle tessere per i nuovi cassonetti di Porto San Pancrazio (Di sabato 12 ottobre 2024) Aprirà alle 9 di lunedì mattina, 14 ottobre, all'Area Poggi di Via 28 Marzo 8, l'ecosportello temporaneo che distribuirà ai cittadini di Porto San Pancrazio le tessere necessarie per aprire i cassonetti ad accesso controllato. L'ufficio sarà operativo fino al 30 novembre, dalle 9 alle 12 e dalle Veronasera.it - Parte distribuzione delle tessere per i nuovi cassonetti di Porto San Pancrazio Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Aprirà alle 9 di lunedì mattina, 14 ottobre, all'Area Poggi di Via 28 Marzo 8, l'ecosportello temporaneo che distribuirà ai cittadini diSanlenecessarie per aprire iad accesso controllato. L'ufficio sarà operativo fino al 30 novembre, dalle 9 alle 12 e dalle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parte distribuzione delle tessere per i nuovi cassonetti di Porto San Pancrazio - Si potranno ritirare da lunedì mattina, 14 ottobre, nell'ecosportello temporaneo che Amia aprirà alla Capannina dell'Area Poggi ... (veronasera.it)

Tessere per i cassonetti Amia, via alla distribuzione: ecco come funziona - Verona, da lunedì 14 ottobre la distribuzione delle tessere per i cassonetti Amia ai cittadini di Porto San Pancrazio. (veronaoggi.it)

Dai controlli incrociati mille evasori Tari, tutti senza “tessera” - Inviata lettera di richiamo, in 600 si sono regolarizzati Presto una nuova strategia per rafforzare la differenziata ... (laprovinciapavese.gelocal.it)