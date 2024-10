Si celebrerà il 13 ottobre la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Si celebrerà il 13 ottobre la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro promossa dall'ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). Per questa particolare Giornata in provincia di Arezzo sono previsti due momenti istituzionali, ad Arezzo e Cortona, con il seguente programma: Arezzo Ore 8,30 deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti sul Lavoro in Via Signorelli angolo Via Mecenate Cortona Ore 09,30 S. Lanazione.it - Si celebrerà il 13 ottobre la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 112024 – Siil 13la 74ªper lesulpromossa dall'ANMIL (Associazionefra Lavoratori Mutilati e Invalidi del). Per questa particolarein provincia di Arezzo sono previsti due momenti istituzionali, ad Arezzo e Cortona, con il seguente programma: Arezzo Ore 8,30 deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti sulin Via Signorelli angolo Via Mecenate Cortona Ore 09,30 S.

