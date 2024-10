Pronostici Nations League (Di venerdì 11 ottobre 2024) La corsa verso i quarti di finale di Nations League continua: il Portogallo capolista del gruppo 1 affronta a Varsavia la Polonia, per prendersi la vetta del suo girone la Spagna dovrà battere la Danimarca, mentre per allungare sulle inseguitrici l’Italia cerca il successo contro Israele. Ecco i Pronostici di Superscommesse per le gare di Nations in programma sabato, domenica e lunedì 14 ottobre. I Pronostici per i match in programma sabato, domenica e lunedì Polonia-Portogallo: Goal síSaldamente in testa al gruppo 1, il Portogallo segue la pista della terza vittoria consecutiva in Nations League. Sua avversaria la Polonia, attualmente a pari punti con la Croazia. Cinque degli ultimi 6 precedenti sono terminati con almeno un gol per parte. Inoltre, i lusitani fuori casa hanno una media gol pari a 2, la stessa che detiene in casa la Nazionale polacca. Terzotemponapoli.com - Pronostici Nations League Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) La corsa verso i quarti di finale dicontinua: il Portogallo capolista del gruppo 1 affronta a Varsavia la Polonia, per prendersi la vetta del suo girone la Spagna dovrà battere la Danimarca, mentre per allungare sulle inseguitrici l’Italia cerca il successo contro Israele. Ecco idi Superscommesse per le gare diin programma sabato, domenica e lunedì 14 ottobre. Iper i match in programma sabato, domenica e lunedì Polonia-Portogallo: Goal síSaldamente in testa al gruppo 1, il Portogallo segue la pista della terza vittoria consecutiva in. Sua avversaria la Polonia, attualmente a pari punti con la Croazia. Cinque degli ultimi 6 precedenti sono terminati con almeno un gol per parte. Inoltre, i lusitani fuori casa hanno una media gol pari a 2, la stessa che detiene in casa la Nazionale polacca.

Portogallo - Martinez : “Nations League importante - Cristiano Ronaldo si allena bene” - È una decisione quotidiana, vedendo anche cosa succede in allenamento”. Così Roberto Martinez in conferenza alla vigilia della sfida tra Polonia e Portogallo di Nations League. “La Nations League è molto importante per crescere e preparare la squadra per i Mondiali. Inserire nuovi giocatori? È importante avere continuità . (Sportface.it)