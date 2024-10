Quotidiano.net - Produzione e sostenibilità. L’America premia Florim: "Sempre attenti all’ambiente"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un importante obiettivo raggiunto da, l’azienda ceramica di Fiorano, che vede l’assegnazione del prestigioso riconoscimento internazionale Green Good Design Awards 2024 al marchiostone. Il premio è stato conferito dal Chicago Athenaeum - Museum of Architecture and Design e dal The European Center for Architecture Art Design and Urban Studies , che seleziona nel mondo le realtà che promuovono un pensiero ispirato al progresso in un’ ottica di designpiù sostenibile. Le collezionistone, dedicate al?mondo dell’arredo e dei piani di lavoro,?uniscono design e funzionalità in un grande formato (320x160 cm) proposto in tre spessori (6-12-20 mm).