"Basta black-out nel centro storico". Si ricostruisce la rete elettrica (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono in corso nella cabina che serve il centro storico e zone limitrofe importanti interventi sulla linea elettrica. Da settimane procedono i lavori che si erano aperti anche a seguito di alcuni black out che avevano riguardato zone della città . Una parte della linea interrata era risultata gravemente danneggiata ed è quella che fa riferimento alla cabina di Brandano. Ora questo cantiere volge al termine coi tecnici dell’azienda elettrica che completeranno l’intervento entro domani. E-Distribuzione ha in corso a Città di Castello una serie complessiva di importanti investimenti di potenziamento del sistema elettrico con i fondi Pnrr. Nel dettaglio, i piani di lavoro – molti dei quali già aperti – consistono nella realizzazione di nuove linee di media tensione. Lanazione.it - "Basta black-out nel centro storico". Si ricostruisce la rete elettrica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono in corso nella cabina che serve ile zone limitrofe importanti interventi sulla linea. Da settimane procedono i lavori che si erano aperti anche a seguito di alcuniout che avevano riguardato zone della città . Una parte della linea interrata era risultata gravemente danneggiata ed è quella che fa riferimento alla cabina di Brandano. Ora questo cantiere volge al termine coi tecnici dell’aziendache completeranno l’intervento entro domani. E-Distribuzione ha in corso a Città di Castello una serie complessiva di importanti investimenti di potenziamento del sistema elettrico con i fondi Pnrr. Nel dettaglio, i piani di lavoro – molti dei quali già aperti – consistono nella realizzazione di nuove linee di media tensione.

