Valerenga-Juventus oggi in tv: dara, orario e diretta streaming, Women’s Champions League 2024/2025 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Valerenga-Juventus, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA Women’s Champions League 2024/2025. La formazione bianconera, dopo aver superato brillantemente il turno preliminare contro il Paris Saint-Germain vincendo 3-1 all’andata e 2-1 al ritorno, vuole partire con il piede giusto anche in questa fase della competizione continentale. SEGUI IL LIVE Valerenga-Juventus, come seguire il match La compagine norvegese, dal suo canto, arriva dalla doppia vittoria nel preliminare contro l’Anderlecht, e ha intenzione di sfruttare il fattore casa per provare a sorprendere le piemontesi. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Sporface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, latv e lodi, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA. La formazione bianconera, dopo aver superato brillantemente il turno preliminare contro il Paris Saint-Germain vincendo 3-1 all’andata e 2-1 al ritorno, vuole partire con il piede giusto anche in questa fase della competizione continentale. SEGUI IL LIVE, come seguire il match La compagine norvegese, dal suo canto, arriva dalla doppia vittoria nel preliminare contro l’Anderlecht, e ha intenzione di sfruttare il fattore casa per provare a sorprendere le piemontesi. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo e sarà trasmessa intv esu Dazn. Sporface.

LIVE Valerenga-Juventus - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Beccari-Jorgensen-Cantore trio offensivo titolare - 19:53 Ecco le formazioni ufficiali: Valerenga (3-4-3) Enblom; Sandnes, Thorsens, Horte: Thomsen, Brekken, Bjelde, Heiarsdottir; Godo, Saevik, Tvedten Juventus (3-4-3) Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino; Bergamaschi, Caruso, Bennison, Bonansea; Cantore, Jorgensen Vangsgaard, Beccari. Il girone C è un raggruppamento tosto per le ragazze di Mister Canzi. (Oasport.it)

LIVE Valerenga-Juventus - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Jorgensen preferita a Girelli dal primo minuto - 00. Attenzione quindi a non sottovalutare un avversario abbordabile sulla carta ma pur sempre capace di vincere il campionato in patria e rientrare nella top 16 d’Europa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:53 Ecco le formazioni ufficiali: Valerenga (3-4-3) Enblom; Sandnes, Thorsens, Horte: Thomsen, Brekken, Bjelde, Heiarsdottir; Godo, Saevik, Tvedten Juventus (3-4-3) Peyraud-Magnin; ... (Oasport.it)

Valerenga-Juventus stasera in tv - Champions League calcio femminile : orario - programma - streaming - E in un contesto dove le piemontesi si ritroveranno presto a fronteggiare due tra le squadre più temibili dell’intero Torneo, questo concetto non può che valere doppio. Obiettivo: fare sentire il proprio status. Una partita molto importante per la Vecchia Signora, a caccia dei tre punti in attesa delle altre sfide decisamente più impegnative contro Bayern Monaco e Arsenal. (Oasport.it)