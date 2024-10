Ilrestodelcarlino.it - Sentenza oggi per l’omicidio di 18 anni fa, Andrea Rossi spera nell’assoluzione: “Ho fiducia”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Perugia, 9 ottobre 2024 - Si è aperto con una dichiarazione spontanea con cui l’imputato,, ha voluto sottolineare alla Corte di Appello di Perugia “lache ho sempre avuto nelle istituzioni” e ringraziare “chi mi è stato vicino in questi, quasi tutti in quest’aula ora”.dovrebbe essere il giorno della verità per il commercialista di 62da 17 in carcere a scontare un ergastolo definitivo (dal 2010) perdi Vitalina Balani, 70enne trovata senza vita in casa sua il 15 luglio 2006. Il commercialista, il giorno prima del ritrovamento del corpo, aveva appuntamento con la donna. Aveva inoltre con lei un debito di oltre due milioni di euro.si è sempre detto innocente; e siccome la perizia disposta dalla Corte di Perugia ha spostato l’ora del delitto più avanti di diverse ore rispetto al primo processo, ora avrebbe un alibi per quel delitto.