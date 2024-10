Guerra a Gaza: 659.000 bambini senza accesso alle scuole da ottobre 2023 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dall'ottobre 2023, circa 659.000 bambini nella Striscia di Gaza non hanno potuto frequentare la scuola. L'articolo Guerra a Gaza: 659.000 bambini senza accesso alle scuole da ottobre 2023 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dall', circa 659.000nella Striscia dinon hanno potuto frequentare la scuola. L'articolo: 659.000da

