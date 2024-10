Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica, la ripartizione dei posti per la regione Marche (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'USR Marche pubblica la ripartizione dei posti banditi per il Concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica di scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2024 e ai bandi del 29 maggio 2024, n. 1327 e n. 1328. L'articolo Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica, la ripartizione dei posti per la regione Marche . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'USRpubblica ladeibanditi per ilperdidi scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2024 e ai bandi del 29 maggio 2024, n. 1327 e n. 1328. L'articolodi, ladeiper la

