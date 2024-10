Morto Clement Kemboi: il mezzofondista keniano ritrovato impiccato a un albero, aveva 32 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) Muore all’età di 32 anni Clement Kimutai Kemboi, mezzofondista keniano, ritrovato impiccato a un albero in un fattoria di Iten, capoluogo della Elgeyo-Marakwet (una della 47 contee del Kenya situata nell’ex Provincia della Rift Valley). Secondo quanto riportato dal quotidiano di Nairobi Daily Nation, il cadavere dell’atleta è stato rintracciato nella tenuta della scuola superiore St. Patrick, nel villaggio di Koisungur, a Iten. Le forze della polizia avrebbero trasportato il corpo all’obitorio in attesa dell’autopsia. FORMER AFRICAN Games champion Clement Kemboi dies in Marakwet, Elgeyo Marakwet County Police Commander Peter Mulinge confirms. https://t.co/DSrUawbpkU pic.twitter.com/9gPvTfnpxB — Nation Africa (@NationAfrica) October 7, 2024 Secondo le ultime notizie locali, Kemboi era scomparso e divenuto irrintracciabile da almeno 4 giorni. Ilfattoquotidiano.it - Morto Clement Kemboi: il mezzofondista keniano ritrovato impiccato a un albero, aveva 32 anni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Muore all’età di 32Kimutaia unin un fattoria di Iten, capoluogo della Elgeyo-Marakwet (una della 47 contee del Kenya situata nell’ex Provincia della Rift Valley). Secondo quanto riportato dal quotidiano di Nairobi Daily Nation, il cadavere dell’atleta è stato rintracciato nella tenuta della scuola superiore St. Patrick, nel villaggio di Koisungur, a Iten. Le forze della polizia avrebbero trasportato il corpo all’obitorio in attesa dell’autopsia. FORMER AFRICAN Games championdies in Marakwet, Elgeyo Marakwet County Police Commander Peter Mulinge confirms. https://t.co/DSrUawbpkU pic.twitter.com/9gPvTfnpxB — Nation Africa (@NationAfrica) October 7, 2024 Secondo le ultime notizie locali,era scomparso e divenuto irrintracciabile da almeno 4 giorni.

