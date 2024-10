L’addio al 17enne morto in moto: gli amici con il casco e la lettera struggente della mamma (Di martedì 8 ottobre 2024) Osio Sotto. Gli amici e la fidanzata hanno scelto di salutarlo così, con un casco stretto in mano. Un gesto simbolico per omaggiare il 17enne Fabio De Martino e la sua più grande passione: le moto. Sabato pomeriggio, intorno alle 16, il giovane era in sella alla sua Yamaha 125 blu davanti a papà Marco, anche lui appassionato motociclista. Insieme stavano attraversando il sottopasso di Levate, quando in un tratto in curva Fabio ha perso il controllo del mezzo, è scivolato sull’asfalto ed è finito contro un furgone Fiat Scudo. È morto lì, sotto gli occhi disperati del padre, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Una tragedia nella tragedia. Martedì si sono celebrati i funerali. In una chiesa gremita, il curato di Osio Sotto, don Serafino Tommasoni, ha ricordato Fabio come un ragazzo “sensibile” e “nobile d’animo”. Bergamonews.it - L’addio al 17enne morto in moto: gli amici con il casco e la lettera struggente della mamma Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Osio Sotto. Glie la fidanzata hanno scelto di salutarlo così, con unstretto in mano. Un gesto simbolico per omaggiare ilFabio De Martino e la sua più grande passione: le. Sabato pomeriggio, intorno alle 16, il giovane era in sella alla sua Yamaha 125 blu davanti a papà Marco, anche lui appassionatociclista. Insieme stavano attraversando il sottopasso di Levate, quando in un tratto in curva Fabio ha perso il controllo del mezzo, è scivolato sull’asfalto ed è finito contro un furgone Fiat Scudo. Èlì, sotto gli occhi disperati del padre, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Una tragedia nella tragedia. Martedì si sono celebrati i funerali. In una chiesa gremita, il curato di Osio Sotto, don Serafino Tommasoni, ha ricordato Fabio come un ragazzo “sensibile” e “nobile d’animo”.

Tragedia a Roma - con un motorino rubato si schianta contro un muro : morto 17enne - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Trasportato d’urgenza al San Camillo, è morto poco dopo. Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale sul posto per i rilievi, sembra ... (Ilfaroonline.it)

In sella a motorino rubato e senza casco - si schianta contro muro : morto 17enne a Roma - . (Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro in sella a uno scooter. Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale sul posto per i rilievi, sembra che la vittima, uno studente senza precedenti con la […] The post In sella a ... (Lidentita.it)

In sella a motorino rubato e senza casco - si schianta contro muro : morto 17enne a Roma - Alla vista dei carabinieri è salito sul motorino per poi schiantarsi Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro in sella a uno scooter. La vittima, uno studente senza precedenti, era in compagnia di un altro ragazzo in via di Riva Ostiense. E' successo intorno alle 18 di ... (Sbircialanotizia.it)