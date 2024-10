La commissione europea lancia la proposta di passaporti digitali (Di martedì 8 ottobre 2024) La commissione europea ha lanciato la proposta di creare passaporti e carte di identità digitali per semplificare i controlli alle frontiere e sbloccare il potenziale di nuovi servizi digitali. La proposta è stata illustrata da Ylva Johansson, commissaria agli Interni, e da Didier Reynders, commissario alla Giustizia, al termine della riunione del collegio. I nuovi documenti non saranno obbligatori, ma gli Stati membri dell’Ue coinvolti saranno obbligati a consegnarli ai cittadini che ne faranno richiesta. Articolo completo: La commissione europea lancia la proposta di passaporti digitali dal blog Lettera43 Lettera43.it - La commissione europea lancia la proposta di passaporti digitali Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lahato ladi crearee carte di identitàper semplificare i controlli alle frontiere e sbloccare il potenziale di nuovi servizi. Laè stata illustrata da Ylva Johansson, commissaria agli Interni, e da Didier Reynders, commissario alla Giustizia, al termine della riunione del collegio. I nuovi documenti non saranno obbligatori, ma gli Stati membri dell’Ue coinvolti saranno obbligati a consegnarli ai cittadini che ne faranno richiesta. Articolo completo: Laladidal blog Lettera43

