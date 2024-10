Fiorentina, Kean lascia il ritiro dell’Italia per una lombalgia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la Nazionale, da ieri sera in ritiro a Coverciano in vista degli impegni di Uefa Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine). Purtroppo indisponibile Moise Kean per le prossime due gare: questa mattina l`attaccante della Fiorentina - alle prese con una lombalgia - ha lasciato il raduno e ha fatto rientro presso il club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso. Con un rigore sbagliato, un altro procurato, un assist, una traversa e tanti duelli fisici, Keanè stato uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina sul Milan. Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Kean lascia il ritiro dell’Italia per una lombalgia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la Nazionale, da ieri sera ina Coverciano in vista degli impegni di Uefa Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine). Purtroppo indisponibile Moiseper le prossime due gare: questa mattina l`attaccante della- alle prese con una- hato il raduno e ha fatto rientro presso il club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso. Con un rigore sbagliato, un altro procurato, un assist, una traversa e tanti duelli fisici,è stato uno dei protagonisti della vittoria dellasul Milan.

"Se la Regione non sospende la legge ammazza-cervi il 12 ottobre inizierà la strage" : il Wwf chiede il ritiro della delibera - Le associazioni ambientaliste e animaliste, insieme a quelle delle categorie agricole e agli Atc (Ambiti territoriali di caccia), hanno partecipato in audizione alla Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio regionale d'Abruzzo sulla "delibera ammazza-cervi" dell’8 agosto 2024. La... (Chietitoday.it)

Pensioni di ottobre - la data del pagamento e del ritiro in contanti allo sportello - Poste Italiane annuncia con una nota che "in tutti i 195 Uffici Postali della provincia di Perugia le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da martedì 1". . . E ancora: "Sempre a partire da martedì 1 le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di un ... (Perugiatoday.it)