"The Family" ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon.it. Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 7 Ottobre Nedret inizia a sospettare che l'incapacità di Devin di avere figli sia il risultato di una collaborazione segreta tra Hülya ed Ergun. Aslan e Devin partecipano insieme a un evento importante per il futuro dell'azienda Soymarin. Qui, Aslan ricorda a Devin che possono combattere insieme per una causa comune, e tra i due si riaccende la passione. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful.

