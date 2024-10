Juventus, le parole di Giuntoli sul calciomercato: Vlahovic, Bremer e … (Di domenica 6 ottobre 2024) Intervistato a DAZN nel pre-partita di Juventus-Cagliari, il DS Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato (Pianetamilan) (Di domenica 6 ottobre 2024) Intervistato a DAZN nel pre-partita di-Cagliari, il DS Cristianoha rilasciato alcune dichiarazioni sul

Pianetamilan - Juventus le parole di Giuntoli sul calciomercato | Vlahovic Bremer e …

Giuntoli esce allo scoperto su Pogba e sul sostituto di Bremer: fa capire cosa farà la Juventus - Alla vigilia di Juve-Cagliari Cristiano Giuntoli fa capire quale sarà la linea del club bianconero e rivela anche un novità sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Vlahovic. Il direttore sportivo della Juventus fa chiarezza sulle prossime mosse di mercato della Juventus dopo il grave ... (Fanpage)

Juventus, Giuntoli: "Parliamo con Vlahovic per il rinnovo. Senza Bremer Motta deve arrangiarsi. Su Pogba..." - Cristiano Giuntoli, CFO della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Cagliari: MCKENNIE - `All`inizio avevamo avuto qualche pr... (Calciomercato)

Juventus-Cagliari, Giuntoli: “Pogba? Fermo da tempo, aspettiamo il TAS prima di decidere” - Bremer? Ci dispiace molto per lui, è un grandissimo calciatore. “Pogba? aspettiamo la definitiva del TAS, poi prenderemo una decisione. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica della Juventus, Cristiano Giuntoli, intervistato da Dazn a pochi minuti dal match contro il Cagliari: “Motta usa ... (Sportface)

Osimhen alla Juventus, svolta: sta per firmare - Svolta nel futuro di Victor Osimhen in relazione alle voci che lo volevano nel mirino della Juventus: il calciatore sta per firmare ...(napolicalciolive)

Quanto costerà il ritorno di Pogba alla Juventus? L'impatto a bilancio - La squalifica di Paul Pogba per doping (era stato condannato a quattro anni) è stata ridotta dal Tas di Losanna a soli 18 mesi. Il centrocampista francese potrà.(calciomercato)

Inter e Juventus spazzate via: il top club ha scelto il nuovo bomber - Alla ricerca di profili importanti con cui rinforzare i rispettivi organici, Inter e Juventus devono guardarsi dall’irruzione di un altro top club per uno dei loro obiettivi Pur con qualche difficoltà ...(asromalive)