Grande Fratello 25, Shaila Gatta pronta a scaricare Javier Martinez: la clamorosa confessione (Di domenica 6 ottobre 2024) Shaila Gatta ha sorpreso i telespettatori del Grande Fratello 25 con una rivelazione inaspettata su Javier Martinez. Dopo aver cercato inizialmente più contatto fisico, la ballerina ha poi ammesso che il ragazzo non le piace affatto e ha ironizzato sulla sua personalità. In un video condiviso sui social, Shaila dichiara: “Non mi piace Zero Ma non so come uscirne”, esprimendo confusione su come gestire la situazione. Le sue amiche le hanno consigliato di essere intelligente nel chiudere la relazione. Un altro video, circolato su X (ex Twitter), approfondisce il tema, con Shaila che scherza ulteriormente sul fatto che Javier sia “moscio”. Grande Fratello 25: il cambio di opinione di Shaila Gatta su Javier Martinez Dopo aver mostrato interesse verso Javier Martinez, Shaila Gatta ha fatto una brusca retromarcia. (Di domenica 6 ottobre 2024)ha sorpreso i telespettatori del25 con una rivelazione inaspettata su. Dopo aver cercato inizialmente più contatto fisico, la ballerina ha poi ammesso che il ragazzo non le piace affatto e ha ironizzato sulla sua personalità. In un video condiviso sui social,dichiara: “Non mi piace Zero Ma non so come uscirne”, esprimendo confusione su come gestire la situazione. Le sue amiche le hanno consigliato di essere intelligente nel chiudere la relazione. Un altro video, circolato su X (ex Twitter), approfondisce il tema, conche scherza ulteriormente sul fatto chesia “moscio”.25: il cambio di opinione disuDopo aver mostrato interesse versoha fatto una brusca retromarcia. (Anticipazionitv)

