Vìola gli arresti domiciliari 54enne nuovamente arrestato

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE' statoe sottoposto aiun uomo di 54 anni già sottoposto a misura di interdittiva della libertà con l'accusa di maltrattamenti gravi commessi in danno della ex convivente. L'uomo è stato individuato dalla Squadra Mobile nella serata di ieri, al di fuori della propria abitazione in violazione dunque dell' obbligo di restare in casa. Pertanto hanno procedutoal suo arresto. Ilè difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione e questa mattina probabilmente il Giudice si pronuncerà per la convalida dell'arresto.