Nuovi bandi a sostegno delle imprese incontri a Montevarchi e Castiglion Fiorentino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Arezzo, 5 ottobre 2024 –Lunedì 7 ottobre alle ore 17 presentazione deiall’Hotel Delta in via G. Puccini 30 a. Martedì 15 ottobre alle ore 17 al Residence Serristori in località Manciano 225 a. È ufficiale: la Regione Toscana ha avviato nuove misure cofinanziate nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, dedicata al. Un passo significativo per la ripresa economica e lo sviluppo imprenditoriale nel nostro territorio. Confesercenti insieme a Italia Comfidi ha quindi programmato dueper presentare alle aziende e ai commercialisti le opportunità riservate daimirati a supportare la creazione e la crescita di start up, a sostenere gli investimenti produttivi e a favorire la transizione ecologica ed energetica.