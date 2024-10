Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi condividono le foto del loro matrimonio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La coppia composta dasi è sposata in primavera e ha ora condiviso alcunescattate durante l'evento.hanno condiviso le primedel, che si è svolto in segreto nel mese di maggio presso Villa Cetinale in Italia, situata in Toscana, a 12 chilometri da Siena. La star di Stranger Things e il figlio del cantante americano hanno detto sì durante una cerimonia a cui hanno partecipato solo i genitori e pochi invitati. I primi dettagli delle nozze L'interprete di Undici nello show targato Netflix si è sposata indossando un abito di Galia Lahav creato appositamente per lei e un velo di Monvieve.