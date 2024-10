Incendio in una villetta a Nova Milanese arrestato il presunto mandante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Un uomo di 53 anni, italiano, è statodai carabinieri a Desio (Monza), con l'accusa di essere ildell'doloso che, lo scorso 22 giugno, ha divorato unabifamiliare in ristrutturazione a(Monza), in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal gip di Monza. L'atto criminale sarebbe stato commissionato a quattro persone, già identificate e arrestate, a fronte di un pagamento in denaro, di cui la cifra e il movente sono ancora in corso di accertamento. L'immobile oggetto dell'era stato acquistato da due fratelli milanesi, che stavano eseguendo lavori di ristrutturazione con l'intenzione di trasferirvisi.