Cortona incendio doloso nella chiesa di San Marco in Villa

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)serata di martedì 1 ottobre, ladi Saninè stata avvolta dalle fiamme. A dare l’allerta sono stati alcuni passanti, preoccupati per il denso fumo che fuoriusciva dalla struttura. Sul posto sono giunti prontamente i carabinieri della stazione di Camucia e i vigili del fuoco del distaccamento di, che hanno lavorato per domare l’. Le prime indagini suggeriscono che il rogo sia di origine dolosa; si ipotizza che ignoti si siano introdotti, che versa in condizioni precarie, e abbiano collocato alcuni inneschi, ritrovati successivamente dai soccorritori. L'articolodi Saninproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.