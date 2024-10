‘La strambata’ di Vegliani | Sirena capo-operaio | viene da lì Luna Rossa non era al 100% sono stati maestosi

Leggi tutta la notizia su oasport

L'INCIDENTE OCCORSO A Erano troppo tranquilli a bordo, sapevano che avrebbero potuto farcela a riparare la barca. Erano sicuri di poterla aggiustare. Non è chiaro quando ci sia stato l'incidente vero, che si era già verificato nell'ultima virata di bolina. C'è quella frase di Checco che dice "metti il manuale". Rimarrà un mistero. Le barchearrivate appaiate alla boa, ma Ineos aveva recuperato 150 metri. Nell'ultima virata c'era già qualcosa che non andava. ADESSO L'AFFIDABILITÀ PREOCCUPA DAVVERO Qualche perplessità sull'affidabilità della barca adesso c'è. Ai punti saremmo già in America's Cup contro i neozelandesi.ha vinto 4 regate in maniera regolare, Ineos solo 2. La Coppa America è malvagia per questo. LO SPIRITO IRRIDUCIBILE DI Ieri Bruni ha detto che qualcuno prima o poi mollerà, e non saremo noi: lo hanno dimostrato.