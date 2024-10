Europei di moto d’acqua | la bergamasca Nicole Cadei terza al Gran Premio di Portogallo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si sono tinte d’azzurro, nel fine settimana, le acque del fiume Mira, in prossimità dell’Oceano Atlantico, con il terzo posto conquistato dall’italianaaldi, ultima tappa del Campionato Europeo di2024. Ed è stato un anno tutto da incorniciare, questo per la sedicenne atleta, che l’ha vista dapprima conquistare il bronzo nel Mondiale e poi il titolo di Campionessa italiana nella categoria GP4 Novice. Quello che perdoveva essere solo un primo approccio nelle acque internazionali, con avversarie già vincitrici di numerose competizioni nei rispettivi Paesi, si è rivelato invece il palcoscenico ideale per le capacità e le ambizioni della neo campionessa italiana che ha sfiorato il podio anche nella classifica generale europea, piazzandosi quarta nella categoria GP4 Ladies.