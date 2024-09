Mondiali di aerobica Che spettacolo a Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) La magia della ginnasticasportiva non smette di stupire: si sono conclusi con un gran finale, infatti, i 18esimi campionatidi questa disciplina, che, tenutisi nella Capitale Italiana della Cultura 2024, hanno preso il titolo di "Aero2024". Tantissime le persone, i fan, gli sportivi che si sono radunati alla Vitrifrigo Arena per assistere alle finali, da tutte le parti del mondo: molto entusiasti, ovviamente, non potevano che essere gli italiani, che con cori e battiti di mani a ritmo della musica, assieme a spagnoli e brasiliani, si sono fatti sentire. Le gare di domenica sono iniziate con le finali di "Individual Men", che hanno visto competere il 24enne pugliese Davide Nacci contro altri sette formidabili atleti, facendogli guadagnare, con il punteggio di 21.