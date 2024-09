Il presidente Farneti | il nostro progetto ambizioso continua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sulla panchina della Pielle siederà un livornese doc: Federico Campanella. Classe 1980, figlio dell'arbitro Maurizio Campanella, il nuovo coach dei biancoblù ha firmato un contratto biennale. Ha iniziato la sua carriera di allenatore nel settore giovanile della Pallacanestro Livorno, dove ha lavorato come assistente di Stefano Corsini. Successivamente, ha proseguito la sua esperienza come secondo assistente di Paolo Moretti nel Basket Livorno, in Serie A, durante la stagione 2005-2006. Dopo questa esperienza, è passato alla Mens Sana Siena per quattro stagioni, ottenendo la vittoria di uno scudetto Under 17 e uno Under 19, oltre a un ruolo stabile nello staff tecnico di coach Simone Pianigiani. Poi l'avventura al Basket Cecina, dove ha ricoperto il ruolo di capo allenatore per quattro anni e mezzo, raggiungendo una semifinale e una finale per la A2.