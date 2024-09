Diesel stangata in arrivo | le accise verranno equiparate a quelle della benzina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilverrà tassato come la, per la “gioia” dei tanti automobilisti che vedranno così salire anche il prezzo del gasolio. Sul tavolo c’è, infatti, l’allineamento delletranell’ambiato di un dossier corposo di “tax expenditures”, il riordinotassazione, che può valere oltre 2 miliardi di euro. Da qui la cancellazione dello sconto sul gasolio – ritenuto dannoso per l’ambiente e quindi non in linea con i principitransizione green – che porterebbe lesul(61,7 centesimi al litro) ai livello dipreviste per la(72,8 centesimi). A dare questa pessima notizia è Il Messaggero, facendo riferimento al Piano strutturale di bilancio (Psb).