CNPR Forum il mercato del lavoro invecchia | come agevolare l' ingresso dei giovani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Negli ultimi anni, il numero degli occupati in Italia ha conosciuto una crescita significativa, un risultato mai registrato prima nel Paese. Si parla di un incremento di circa 800mila posti di, con 437.000 contratti stabili. Questo è un risultato eccezionale se consideriamo che il BelPaese sta uscendo da una fase difficilela pandemia. L'occupazione ha infatti toccato il 62,3%, con un dato altrettanto rilevante riguardante l'occupazione femminile, che ha raggiunto il 53,6%”. Lo ha dichiarato Andrea Volpi, esponente di Fratelli d'Italia in Commissionealla Camera dei Deputati, nel corso del‘Occupazione, perché in Italia lavorano menoe più anziani?' promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.