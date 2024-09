La mostra di Giò Ross che dura solo un giorno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Giò, artista urbinate, arriva con le sue opere al Circolo tennis di Baia Flaminia a Pesaro. L’inaugurazione oggi alle 10.30 al bar del Circolo. Questa esposizione, ideata dae accolta con entusiasmo dal presidente del Circolo Massimiliano Sabatini, unisce alcune delle icone più celebri della storia dell’arte con il mondo del tennis. Giòci offre una prospettiva unica del tennis come forma d’arte, abbattendo i confini tra le varie discipline umane e artistiche. Le opere esposte rivelano una particolare empatia per la vita del tennis, superando la semplice rappresentazione del binomio arte e tennis. Lasi conclude in giornata.