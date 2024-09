La cultura? Crea valore aggiunto per quasi 300 miliardi Ecco dove

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 – Le industrieli etive sono tra i settori più strategici per facilitare la ripresa economica e sociale italiana. Non solo perché i numeri dell’ultimo decennio dimostrano che parliamo di una fonte significativa di posti di lavoro e ricchezza ma anche perché sono un motore di innovazione per l’intera economia e agiscono come un attivatore della crescita di altri settori, dal turismo alla manifatturative-driven ossia quella manifattura che ha saputo incorporare professionisti e competenzeli etive nei processi produttivi spesso orientati alla sostenibilità, traducendo la bellezza in oggetti e portando il made in Italy nel mondo. Bellezza e, quindi, sono parte del DNA italiano e sono alla base delle ricette made in Italy per la fuoriuscita dalle crisi.