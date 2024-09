Due velisti in balia delle onde a Torrette di Fano salvati dalla Guardia costiera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 - Paura in mare per due: una piccola unità a vela, ormai disalberata, con i due a bordo a 4 miglia nautiche (circa 8 km)costa al traverso della località Metaurilia era inche avevano raggiunto più di un metro di altezza: è stata recuperatala motovedetta CP 872 della. Recuperate le due persone a bordo, in buone condizioni, e trasferite al porto di. L'allarme era scattato nella tarda mattinata di ieriSala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo didopo la segnalazione da parte di una cittadina circa la presenza di una unità a vela con a bordo due persone in difficoltà in localitàdi