Martino | Napoli McTominay è un campione Mi chiedo perché il Manchester United se le è tolto

(Di venerdì 27 settembre 2024) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Giordano” è intervenuto il radiocronista Carmineper commentare-Palermo. Di seguito le sue parole: “Ngonge e Neres hanno fatto un ottimo lavoro, dando una mano anche al centrocampo quando era necessario e avendo la libertà in fase propositiva di andare dove era giusto andare, in quei spazi per dare una mano agli attaccanti e per rendersi loro stessi protagonisti. Se non marchi in maniera strettissima questi calciatori diventa davvero difficile per gli avversari uscirne indenni. Raspadori ha lavorato tantissimo. Ha corso, ha lottato e, nonostante abbia avuto poche occasioni da gol, la maglia se l’è sudata, la sua partita è stata positiva.