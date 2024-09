Brad Pitt | arrestati gli impostori che fingendosi l’attore hanno truffato due donne per 350 mila dollari

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le autorità spagnolerecentemente annunciato che cinque persone sono state arrestate e sono sotto accusa di frode e riciclaggio di denaro, dopo essersi spacciate peronline e averdueper oltre 350. A riportare la notizia, il New York Times. Gli arresti sono stati annunciati in una dichiarazione del 23 settembre 2024 dal Ministero degli Interni spagnolo. Treri online sono statilo scorso novembre, mentre i restanti due, lo scorso luglio. Sul New York Times si legge: La dichiarazione afferma che l’imputato aveva contattato letramite una fan page online dedicata al signore si era spacciato peramericano vincitore di un Oscar.