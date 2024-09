Szczesny al Barcellona il clamoroso ritorno a un mese dal ritiro | le sue parole a Mundo Deportivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si era ritirato. Ora è pronto fare un passo indietro per rimettersi i guantoni e tornare tra i pali. Ma la scelta di Wojciechè comprensibile, se a chiamarti è il, alla ricerca disperata di un nuovo portiere dopo la rottura del crociato di Marc Ter Stegen. Dopo aver ricevuto l’ultimo caloroso saluto della Juventus – prima della partita casalinga contro il Napoli –sta pensando seriamente di rimettersi in gioco in Liga. Per un portiere come lui, a 34 anni, lecito pensare di poter giocare ancora ad alti livelli. Secondo El Chiringuito TV, il polacco ha già accettato l’offerta e sarebbe pronto a firmare il contratto con il Barcelloa tra qualche giorno.a Marbella. Le sueDopo l’omaggio del popolo bianconero, attualmente Wojciechsi trova a Marbella, in Spagna, con la famiglia. Un caso? Forse, o meglio, fino a un certo punto.