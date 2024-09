Cina | ministro Esteri protezionismo danneggia competitivita’ di Europa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) New York, 25 set – (Xinhua) – Ile’ dannoso per ladell’e l’impegno in una guerra commerciale non e’ in linea con gli interessi dell’ne’ della, ha dichiarato ieri ilcinese degliWang Yi. Wang ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con il consigliere diplomatico del presidente francese Emmanuel Bonne a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Wang ha espresso la speranza che la parte europea dimostri sincerita’ e si impegni in serie consultazioni con laper risolvere le controversie commerciali in modo reciprocamente accettabile.