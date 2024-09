Cairo gongola | El Mundo esalta il nuovo Torino e Repubblica sciopera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2024): Elil “” ePensa comeoggi Urbanoè in sciopero contro Elkann, ilè primo in classifica e Eldedica un gran pezzo d’elogio in apertura dello sport alla squadra di Vanoli. Perché ovviamente ilin vetta alla Serie A è una notizia quasi internazionale. Dopo anni di grigissima stasi (quasi sovietica) con Juric, poi. Il popolare giornale spagnolo ricorda che non si vedeva lassù da quattro decenni, e che, appunto, “nessuno ci contava”. Peraltro ilviene da una svendita estiva dei suoi pezzi migliori: Buongiorno al Napoli, Bellanova all’Atalanta, “due giocatori che comandavano la sobria difesa del Toro. Una squadra che, nelle ultime stagioni, era rimasta installata nella zona centrale della classifica e che aveva bisogno di unrespiro”.