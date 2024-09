Zazzaroni critica Juventus-Napoli | inquietante

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Durante la trasmissione Pressing su Canale 5, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, ha commentato i risultati della quinta giornata di campionato. Il giornalista ha definitouna partita “”, esprimendo invece grande entusiasmo per il derby tra Milan e Inter.suha sottolineato come la sfida tranon abbia offerto lo spettacolo atteso, descrivendola come preoccupante per la mancanza di ritmo e qualità . Al contrario, il derby tra Milan e Inter lo ha “divertito da matti”, grazie all’alto livello di intensità e alle numerose occasioni da gol. Il Milan più aggressivo, Inter in difficoltà Secondo il giornalista, il Milan ha mostrato una maggiore aggressività rispetto all’Inter, soprattutto nei primi dieci minuti di gioco, periodo in cui i nerazzurri sono sembrati “addormentati”.