MotoGP GP Emilia Romagna Misano | risultati e ordine di arrivo Bastianini trionfa

(Di domenica 22 settembre 2024) Eneavince il Gran Premio dell’. AFrancesco Bagnaia scatta dalla pole position, ma perde la leadership dopo poche tornate dal via. Jorge Martin perfeziona il sorpasso nel corso del quarto giro, ottenendo la prima posizione in classifica. Se lo spagnolo vola sull’asfaltono, il numero 1 appare in difficoltà e viene superato anche dal compagno Enea. Il numero 23 della Ducati dimostra un ottimo passo e in breve tempo mette nel mirino Martin, ma non riesce a mettere a segno il sorpasso e rimane accodato. Sul finale si accende Bagnaia, che torna a segnare tempi simili a quelli della gara sprint di ieri, ma che poi perde il controllo della moto e abbandona la gara al ventunesimo giro. Le ultime tornate vedono Martin eprotagonisti di una lotta serrata.