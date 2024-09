Lucchese vittoria contro l’Ascoli e giornata storica | espugnato per la prima volta il Del Duca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Ascoli, 22 settembre 2024 – Per lnella sua storia laespugna il campo del, vincendo per 2 a 1. Gorgone squalificato deve fare a meno di Costantino, al suo posto Fedato, e cambia anche in difesa con Frison al posto di Fazzi e a centrocampo con Catanese per Visconti. I rossoneri ci provano subito al 7’ con Saporiti che prova la conclusione da fuori, che termina di poco a lato. Al 18’ è Catanese, che da fuori area lascia partire un tiro a mezz’altezza, che Livieri vola a deviare in angolo. Ancora i rossoneri in avanti, con Tumbarello che al 25’ conclude centralmente.