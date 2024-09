Ciclismo | Ottava vittoria di Montagner nel Trofeo San Rocco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Fabbrica di Peccioli, 21 settembre 2024 – Un vincitore di classe e di lusso, l’azzurro Andreasul gradino più alto del podio del 26°San, a dare ulteriore lustro e prestigio alla classica nazionale juniores di Fabbrica di Peccioli, ed arricchire l’albo d’oro della corsa organizzata degli Amici del Pedale.con altri 4 corridori ha guadagnato 30 metri sul resto di un gruppo forte di circa 80 corridori nel tratto finale in salita che portava all’arrivo di fronte al Monumento dei Caduti tagliando per primo il traguardo per il suo ottavo successo stagionale, e regolando fior di avversari come Mellano, Fabbro, Garbi e Andreaus. Ma prima di questo numero tecnico di assoluta bellezza, il 26°Sancon 149 partenti e seguito dal C.T.