Uomini e donne storico ex del trono over si candida per il ritorno in studio | cosa ci ha raccontato

(Di venerdì 20 settembre 2024) Unoex protagonista delha deciso di raccontarsi a noi di Anticipazionitv.it in merito a, confermando la sua voglia di rimettersi in gioco e ritrovare l’amore. L’uomo in questione si è anche sbilanciato su diverse protagonisti femminili del programma, citando Ida Platano, Gemma Galgani e Cristina Tenuta. Stiamo parlando di Giuliano Giuliani, che ha partecipato aper l’ultima volta nel 2024. News: la forte decisione di Ida Platano Alle nuove registrazioni di, in data 19 settembre 2024, Ida Platano non si presenta inper il forte dispiacere di chi tra gli utenti nel web la vorrebbe nuovamente protagonista al format prodotto e condotto da Maria De Filippi. E così come da lei mostrato tra le Instagram stories, Ida é tornata al suo lavoro di sempre, in qualità di parrucchiera a Brescia.