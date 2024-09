Contro i poveri! | Mario Giordano demolisce Ilaria Salis e Paolo Cento con una frase | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tra le nuove misure previste dal nuovo decreto sicurezza ci sono anche i cosiddetti provvedimenti "anti-". Si tratta di alcune misure volte a contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di case e alloggi popolare. È stato soprannominato dai media "anti-" perché l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra non ha mai fatto mistero della sua militanza nel movimento di lotta per la casa. "Occupare è resistenza - ha dichiarato-, chi entra in una casa non toglie niente a nessuno". Ma ciò che l'eurodeputata sembra dimenticarsi è che negli alloggi popolari ci abitano proprio le persone più povere e, quindi, più bisognose di assistenza. E passare davanti a chi rispetto le regole, oltre che essere illegale, è un atto di crudeltà spregevole.